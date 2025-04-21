Hayvancılık Krizi: Aile 1200'den 30 Hayvana Düştü - Son Dakika
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Hayvancılık Krizi: Aile 1200'den 30 Hayvana Düştü

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CHP'li Gürer, maliyetler nedeniyle hayvancılığı bırakan Körük ailesini ziyaret etti, durumlarını anlattı.

21.04.2025 15:40
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, küçükbaş hayvancılığı bırakan ve torunlarının sevmesi için bin 200 hayvandan 30 baş hayvan bırakan aileyi ziyaret ederek neden hayvancılıktan vazgeçtiklerini konuştu.

CHP'li Gürer, Niğde'de hayvancılıktan artan maliyetler nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan Körük ailesini ziyaret etti. Geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan aile, yem fiyatlarındaki artış ve süt gelirlerindeki düşüş nedeniyle binden fazla hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını ve il dışından yaz aylarında gelen torunları sevmesi için sınırlı sayıda keçi, koyun bıraktıklarını ve bu duruma gelmekten üzgün olduklarını anlattı.

Gürer, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerindeki durumunu değerlendirerek, "Niğde bölgesinde büyükbaş hayvancılık, özellikle çiftçilik yapmayanlar için olabildiğince zorlaştı. Yem fiyatlarına dayanamadıkları için çoğu ahır boşaldı. Küçükbaş hayvancılık ise bölgede kısmen devam ediyordu. Ancak onlarda keçilerini satmak durumunda kalmışlar" ifadelerini kullandı.

"Bin 200 hayvanımız vardı, şimdi 30 kaldı"

"500 büyük sağmal keçimiz vardı. 600-700 tane de oğlakları vardı. İkisinin toplamı bin 100 - bin 200 civarındaydı. Yıllardır bu işi yürütüyorduk. Fakat yem konusunda çok sıkıntı çektiğimiz için dayanamadık. Bir de mazotun pahalanması, sütün taşınma sorunu eklendi. Süt para etmedi. Keçi sütünü en son verdiğimizde 15 liraydı. Şu an elimizde yaklaşık 30 kadar hayvan kaldı. Binin üzerinde hayvan varlığımız varken 30 hayvana düştük. Yoncanın fiyatı 12 bin lira, torba yem ise 600-650 lira civarında. Destek almadık, desteksiz yapmaya çalıştık. Süt için Konya Ereğli'den gelip alıyorlardı. Ancak mazot pahalanınca hem fiyatı düşürdüler hem de 'kurtarmaz' dediler."

Gürer'in, "Bölgede hayvancılık geriliyor mu?" sorusuna İbrahim Körük, "Altunhisar'da hemen hemen yok denecek kadar azaldı. Bu arazide 10-15 sürü vardı. Şu anda hiç yok, bir veya iki kişi kalmıştır. Yem, zaman ve nakliye bu durumun en önemli nedenleri. Mera konusunda da yardımcı olunmadı. Bölgede mera hayvancılığı tamamen bitti. Hayvanlara süt yemi ve yonca veriyorduk. Bir kısmını kendimiz yetiştirmemize rağmen yetmedi. Şu anda elimizdeki sınırlı hayvanlarda bitmek üzere. Bunlar da bittiğinde hayvancılığı bırakmış olacağım" yanıtını verdi.

"Severek yapıyorduk ama imkansız hale geldi"

İbrahim Körük'ün eşi Güler Körük, "Eğer bu hayvancılık biterse tarım zaten bitmiş durumda. Ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk, torunlar nasıl bir hayata geliyor? Ben bu işi severek yapıyordum. Torunlar elimizde kalan hayvanları 'Satmayalım' diye istemişti. Ancak hayvanlarımız analarını göz göre göre sattık. Küçükleri de doğunca satamadık. Her şey çok pahalandı. Severek yapıyordum ama artık imkansız hale geldi. Biz işçi ücretlerini de karşılayamaz hale geldik" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvancılık Krizi: Aile 1200'den 30 Hayvana Düştü - Son Dakika

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