Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda devam ederken, AK Parti, 'ötanazi' ibaresinin tekliften çıkarılması yönünde komisyona önerge verdi. Muhalefet kanadınca; 'ötanazi' ifadesinin çıkarılması önerisinin yeterli olmayacağı ve kanunun bu şekilde Genel Kurul'a gelmesi halinde itiraz edileceği belirtildi. Kanunun komisyon görüşmelerinde, AK Parti tarafından verilen önergeyle 'ötanazi' ibaresinin çıkarılarak yerine, 'Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan' hükümler uygulanacak. İktidar kaynakları, ilgili maddeye ilişkin 'biçimsel ve bilimsel değişiklik açıklığa kavuşturulacak' ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda tekliften 'Ötanazi' ibaresinin çıkarılması önerisi muhalefet tarafından eleştirildi. 'Ötanazi ifadesini çıkarılarak, veterinerlik kanunundaki ilgili maddenin uygulanması' yönündeki önergenin yeterli olmayacağını belirten muhalefet kaynakları, teklifin tüm maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve hayvanların toplanarak öldürülmesinin önüne geçecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Kanunun bu şekilde Genel Kurul'a geldiği takdirde itiraz edileceği belirtildi. Kanun teklifinin görüşmeleri komisyonda devam ederken her iki taraftan konuya ilişkin herhangi bir uzlaşı olmadığı aktarıldı. Muhalefetin önerisi, teklifin tümden geri çekilerek ekim ayında gündeme alınması olurken iktidar kaynakları, 'ekim ayına bırakmayacağız' görüşünü dile getirdi. Muhalefet temsilcileri, iktidarın 'ötanazi ifadesini çıkaralım, veterinerlik kanunundaki ilgili maddeyi uygulayalım' önerisiyle sınırlı kalınırsa komisyonda ve genel kurulda sonuna kadar itiraz edeceklerini, iç tüzükten gelen tüm haklarını kullanacaklarını söyledi.

22.07.2024 21:20
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DİLAN KUTLU

(TBMM) - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda devam ederken, AK Parti, "ötanazi" ibaresinin  tekliften çıkarılması yönünde komisyona önerge verdi. Muhalefet kanadınca; "ötanazi" ifadesinin çıkarılması önerisinin yeterli olmayacağı ve kanunun bu şekilde Genel Kurul'a gelmesi halinde itiraz edileceği belirtildi.

Kanunun komisyon görüşmelerinde, AK Parti tarafından verilen önergeyle "ötanazi" ibaresinin çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem  Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan" hükümler uygulanacak. İktidar kaynakları, ilgili maddeye ilişkin "biçimsel ve bilimsel değişiklik açıklığa kavuşturulacak" ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda tekliften "Ötanazi" ibaresinin çıkarılması önerisi muhalefet tarafından eleştirildi. "Ötanazi ifadesini çıkarılarak, veterinerlik kanunundaki ilgili maddenin uygulanması" yönündeki önergenin yeterli olmayacağını belirten muhalefet kaynakları, teklifin tüm maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve hayvanların toplanarak öldürülmesinin önüne geçecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Kanunun bu şekilde Genel Kurul'a geldiği takdirde itiraz edileceği belirtildi.

Kanun teklifinin görüşmeleri komisyonda devam ederken her iki taraftan konuya ilişkin herhangi bir uzlaşı olmadığı aktarıldı. Muhalefetin önerisi, teklifin tümden geri çekilerek ekim ayında gündeme alınması olurken iktidar kaynakları, "ekim ayına bırakmayacağız" görüşünü dile getirdi.

Muhalefet temsilcileri, iktidarın 'ötanazi ifadesini çıkaralım, veterinerlik kanunundaki ilgili maddeyi uygulayalım' önerisiyle sınırlı kalınırsa komisyonda ve genel kurulda sonuna kadar itiraz edeceklerini, iç tüzükten gelen tüm haklarını kullanacaklarını söyledi.

Önergede yer alan ifade şöyle:

"Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır."

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak..."

Buna göre bahsedilen mevcut kanunda şu ifadeler yer alıyor:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak."

Kaynak: ANKA

AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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