Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nde değişiklik yapıldı - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nde değişiklik yapıldı

Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi\'nde değişiklik yapıldı

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine gündeme getirdiği teklifin 4. maddesinin kapsamı değiştirildi. Teklifte yer alan 'rehabilite edilenler' ifadesi, 'rehabilite edilen köpekler' şeklinde değiştirilerek kedilerin kapsam dışına alındı.

22.07.2024 19:48
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(ANKARA) - TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine gündeme getirdiği teklifin 4. maddesinin kapsamı değiştirildi. 4. maddede yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek, kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen ilk komisyon toplantısında, teklifin 4. maddesinin kapsamına ilişkin muğlaklığın altını çizmişti. Teklife ilişkin bugün komisyonda, Sera Kadıgil'in işaret ettiği 4. maddede yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı.

Kaynak: ANKA

Sera Kadıgil, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nde değişiklik yapıldı - Son Dakika

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