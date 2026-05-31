Hayvansever Köylü Mandalarını Kurtardı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişi mahsur kalan mandalarını atıyla sudan çıkardı.
Gerede Çayı'nın Hamamlı köyü mevkisinde suya giren iki manda, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı.
Durumu fark eden hayvanların sahibi Cemal Demirtaş, atına binerek çaya girdi.
Hayvanları suyun içinden kıyıya yönlendiren Demirtaş, mandaları sudan çıkardı.
Mandaların çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
