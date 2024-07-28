Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı eylem yaptı - Son Dakika
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Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı eylem yaptı

Bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı Anıtpark'ta eylem düzenledi. Hayvanlara Özgürlük Platformu Üyesi Merve Çınar, canlıların değerli olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayarak, saldırgan hayvanların rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiğini belirtti. Eyleme CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Semra Dinçer ile Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da katıldı.

28.07.2024 17:35
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Bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlara yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne karşı eylem yaptı.

Anıtpark'ta bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hayvanlara Özgürlük Platformu Üyesi Merve Çınar, bütün canlıların değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Toplum sağlığını riske atacak şekilde saldırgan olan hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Çınar, "Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İnsana da çocuğa da sessiz canlarımıza da uygulanacak her türlü katliama karşıyız, reddediyoruz. Talebimiz bu yasanın geri çekilmesidir." dedi.

Eyleme katılan CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Semra Dinçer ile Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da birer konuşma yaptı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı eylem yaptı - Son Dakika
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