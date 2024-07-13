Hayvanseverler, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti - Son Dakika
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Hayvanseverler, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti

Hayvanseverler, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti

Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Hayvanseverler, 'Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin' açıklaması yaptı.

13.07.2024 21:43
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Gökbulut

(İSTANBUL) - Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Hayvanseverler, "Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin" açıklaması yaptı.

Yaşam İçin Yaşa ve Hayvan Yaşam Özgürlük inisiyatiflerinin çağrısıyla Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifini  protesto etti.

"Katliam tasarısına hayır", "Barınaklarda ölüyoruz", "Sokak canlarına dokunma" yazılı dövizler açan hayvanseverler, "Katliam yasa tasarısını geri çek". "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "Hayvana şiddete hapis cezası", "Bilimsel tek çözüm kısırlaştırma",  "Köpekler dışarı katiller içeri" sloganları attı.

"Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz"

Yaşam İçin Yasa inisiyatifi'nden Sevcan Çamlıdağ yaptığı açıklamada, yasayı kabul etmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"12 Temmuz cuma günü 72 AKP'li milletvekilinin imzasıyla meclisin Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'na sunulan yasa teklifi sokakta yaşayan hayvanlara hayatı çok görüyor. Bir buçuk sene önce 6 Şubat depremlerinde enkaz altında insan kurtaran köpek Proteo'yu yerlere göklere sığdıramayanlar şimdi gelmiş sokaklarda tek bir hayvan bırakmayana kadar katliam yapacağız diyorlar. Oysa türlü yalanlarla hedef haline getirdiğiniz bu hayvanlarla Proteo arasında hiçbir fark yok. AKP'nin yalanlarına kanmıyor, bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Tıpkı şiddete, tacize uğrayan kadınlara, o saatte orada ne işi varmış dendiği gibi, sokaklarda hergün şiddete uğrayan mağdur olan hayvanlar düşmanlaştırılıyor. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin, popilasyonu düşürün."

"Halka yalan söyleyerek yapacağınız katliamı meşru hale getiremezsiniz"

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi'nden Ersin Tek ise, "Halka yalan söyleyerek, hayvanları toplama kamplarına gönderemezsiniz. Halka yalan söyleyerek yapacağınız katliamı, adaletsizliği meşru hale getiremezsiniz. Bugün bir kez daha yılardır söylediğinizleri hayrkırmak zorundayız. 'Hayvanları kısırlaştırdık ama nüfus azalmadı" dediniz. Hayır kısırlaştırmadınız, kısırlaştırmayı bırakın, hayvanları kısırlaştıracak merkezleri bile kurmadınız. Bu merkezlerin hayvanların tedavilerinin yapılacağı ve güvenle sokağa döneceği bakım evleri olması gerekiyordu. Bakım evleri yerine hayvanlar için hapishaneler kurdunuz. Bu barınak adı verilen hapishanelerde hayvanları vurarak, canlı canlı gömerek, damarlarına çamaşır suyu vererek öldürdünüz." dedi.

Kaynak: ANKA

Şişhane, Beyoğlu, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverler, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti - Son Dakika

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