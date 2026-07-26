Hazar Gölü\'nde Boğulma Olayı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'ne serinlemek için giren Mehmet Ali Ateş (17), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte ilçeye gelen Mehmet Ali Ateş, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Ateş'i göremeyen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Mehmet Ali Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.