Hazarbaba Dağı'nda Off-Road rüzgarı
Elazığ'da Off-Road, renkli görüntülere sahne oldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağı'nda Off-Road rüzgarı yaşanırken, araçların çamur içerisinde engebeli arazide ilerlemesi renkli görüntülere sahne oldu.
Elazığ'da Off-Road Derneği öncülüğünde Hazarbaba Dağı'nda Off-Road etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel ve amatör tutkunlar, arazi araçlarıyla birlikte 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağına çıkarak burada keyifli dakikalar geçirdi. Kurulan pistte çamur ve engebeleri geçen sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da düzenlenen etkinliğe katılarak Off-Road tutkunları için şehir merkezinde bir pist yapacaklarını ifade etti.
Off-Road etkinliğine katılan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bugün Elazığ'ımızın göz bebeği Hazarbaba Kayak Merkezi'ndeyiz. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdarenin katkılarıyla burada bin 300 metre uzunluğunda Off-Road pisti yapıldı. Arkadaşlarımız burada hayatlarından memnun. Mutlu bir şekilde sporlarını yapıyorlar. Müzik şölenleri ve sucuk ekmek ikramıyla güzel bir gün geçiriyorlar. Bizde eşlik ettik. İnşallah şehir merkezinde de kendilerine çok güzel bir pist kazandıracağız. Daha güzellerini şehrimize kazandırmak üzere yeni dönemde çalışacağımızı taaddüt ediyoruz" dedi.
Elazığ Off-Road Başkanı Murat Taşdemir ise "Bugün Hazarbaba Kayak Merkezi pistimizde Off- Road etkinliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra konser verilecek. Güzel bir etkinlik oldu. Eğleneceğiz ve adranalin yaşayacağız. Aşırı derece gelen misafirimiz var. Bölge illerden de ilgi fazla. 15 araç ile katıldı. Motosiklet ve ATV'lerde geldi" ifadelerini kullandı.
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