Hazer Amani, Merkezefendi Kadın Kooperatifi\'ni Ziyaret Etti

(DENİZLİ) - Merkezefendi Kadın Kooperatifi, şef Hazer Amani'nin eşliğinde 'Hazer Amani ile Keşfe Değer' programında, kooperatifin doğal ürünlerini ve Denizli'nin yöresel lezzetlerini tanıttı.

Gastronomi dünyasının tanınan ismi şef Hazer Amani, Merkezefendi Belediyesi'nin kadın istihdamını desteklemek amacıyla kurduğu Merkezefendi Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. 'Hazer Amani ile Keşfe Değer' adlı programın çekimlerinde yapılan ziyarette, Hazer Amani kooperatifte yapılan Denizli'nin coğrafi işaretli yöresel tatlarını yerinde deneyimledi. Ürünleri büyük bir beğeniyle karşılayan Amani, kadın emeğinin gücüne vurgu yaptı.

Kooperatif ortaklarıyla birlikte yerel malzemelerle hazırlanan ürünleri tadan Amani, hem üretim süreci hakkında bilgi aldı hem de kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan bu yapıyı övgüyle değerlendirdi. Merkezefendi Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Tunç da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Amani'nin programı ile Merkezefendi Kadın Kooperatifi'nin doğal ürünleri ve Denizli'nin yöresel lezzetleri, daha geniş bir kitleye tanıtılırken, kadınların yerel kalkınmadaki rolü de bir kez daha gözler önüne serildi. Programın ardından Hazer Amani, Merkezefendi Kadın Kooperatifi'nin ortaklarıyla fotoğraf çektirdi.