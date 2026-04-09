Hazine Açığı İlk Çeyrekte Düşüş Gösterdi

09.04.2026 09:10
Hazine'nin 2025 yılı ilk çeyrekteki nakit açığı geçen yıla göre yüzde 31,4 azalarak 618,3 milyar liraya geriledi, ancak faiz ödemelerindeki artış ve yüksek borç geri ödemeleri nedeniyle brüt borçlanma yaklaşık bir kat büyüdü.

Devletin ana gelir ve harcamalarına ait nakit dengesi bu yıl ilk çeyrekte geçen yıla göre daha düşük bir açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ocak-mart döneminde Hazine'nin nakit bazda gelirleri önceki yıla göre yüzde 64,9 artışla 3 trilyon 995,3 milyar liraya ulaşırken, harcamaları yüzde 38,4 artışla 4 trilyon 614,6 milyar lira oldu. Böylece Hazine nakit dengesi ilk üç ayda 618,3 milyar lira açıkla bağlandı ve bu açık geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 31,4 altında gerçekleşti.

İlk çeyrekte verilen yüksek nakit açığında yüklü faiz ödemeleri etkili oldu. Hazine'nin bu dönemdeki faiz ödemeleri yüzde 103'lük artışla 867,7 milyar liraya ulaştı ve faiz ödemelerinin nakit bazda toplam giderler içindeki payı yüzde 12,8'den yüzde 18,8'e yükseldi. Ayrıca, Hazine bu yıl ilk çeyreğe yığılmış rekor düzeyde bir itfa yükü ile karşı karşıya kaldı. İlk üç ayda vadesi gelen iç borçlar dolayısıyla 918,3 milyar ve dış borçlar için de 178,7 milyar lira olmak üzere toplam 1 trilyon 97 milyar liralık borç geri ödemesi gerçekleştirildi. İç borç geri ödemelerinde yüzde 684,3'lük patlama yaşandı.

Hazine, ilk çeyrekteki nakit açığın finansmanı ve vadesi gelen borçların çevrilmesi için brüt 1 trilyon 630 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti. Brüt borçlanma tutarı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 91,4'le yaklaşık bir kat büyüdü. Ocak-mart dönemindeki brüt borçlanmanın 1 trilyon 376,9 milyar liralık bölümü devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçları yoluyla iç borçlanma şeklinde yapıldı. Üç aylık iç borçlanma geçen yıla göre yüzde 82 arttı. Aynı dönemde dış borç geri ödemesi geçen yılın altında kalan Hazine, 178,7 milyar lira ile geçen yıla göre yüzde 172,5 daha fazla dış borç kullanımına gitti. Böylece Hazine'nin üç aydaki iç ve dış toplam net borçlanması 533 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel

