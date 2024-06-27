Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur'da Yatırımcılarla Görüşecek - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur'da Yatırımcılarla Görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur\'da Yatırımcılarla Görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca yatırımcılarla görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak. Şimşek, Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile görüşecek, ayrıca Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Türkiye'nin ekonomi programı anlatılacak ve şirketler ülkeye yatırıma davet edilecek. Ayrıca Bakan Şimşek, FATF Genel Kurulu'na da katılacak ve Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumu ele alınacak.

27.06.2024 09:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca yatırımcılarla görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek, bugün başlayan Singapur ziyaretini yarın akşam tamamlayacak.

Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek, ikili resmi görüşmelerde bulunacak.

Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek.

Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Temasları kapsamında Asya'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Asya'da ilk kez gerçekleştireceği "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de görüşecek.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor.

Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor.

İki ülkenin konumu da birbiri için stratejik önem taşıyor. Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görürken Türkiye de Singapur merkezli şirketlerin Avrupa Birliği pazarına erişimi için önemli bir merkez olarak görülüyor.

FATF Genel Kurulu'na da katılacak

Bakan Şimşek'in, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katılması bekleniyor.

Şimşek'in, Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur'da Yatırımcılarla Görüşecek - Son Dakika

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