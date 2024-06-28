Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımını hakaret içerikli retweet eden hesap hakkında soruşturma başlatıldı

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(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasının ardından X hesabından "Başardık" paylaşımı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımı hakaret içerikli bir mesajla retweet yapan bir hesap hakkında Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.