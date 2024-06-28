Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımını hakaret içerikli retweet eden hesap hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımını hakaret içerikli retweet eden hesap hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Bakan Şimşek'in Türkiye'nin Mali Eylem Gücü 'gri listesi'nden çıkmasının ardından yaptığı paylaşım, hakaret içerikli bir mesajla retweet edilen hesap hakkında Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

28.06.2024 21:50
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(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasının ardından X hesabından "Başardık" paylaşımı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımı hakaret içerikli bir mesajla retweet yapan bir hesap hakkında Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Şimşek, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımını hakaret içerikli retweet eden hesap hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımını hakaret içerikli retweet eden hesap hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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