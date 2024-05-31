Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi Daha Dengeli ve Sürdürülebilir Büyümeye İlerliyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi Daha Dengeli ve Sürdürülebilir Büyümeye İlerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi Daha Dengeli ve Sürdürülebilir Büyümeye İlerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü açıkladı. Şimşek, uygulanan rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikaların ekonomiyi daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye yönlendirdiğini belirtti. İç talebin büyümeye katkısı, net dış talebin pozitife dönmesi ve yatırımlardaki artış da ekonomideki dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Şimşek, yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

31.05.2024 11:43
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik büyüme rakamını değerlendirerek, "Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü anımsatan Şimşek, "Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, iç talebin büyümeye verdiği katkının 4,1 puan, net dış talebin katkısının ise 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan olduğunu belirterek, aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarının aralıksız büyümesini 18'inci çeyreğe taşıdığını bildirdi.

Mal ve hizmet ihracatının yüzde 4 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, "Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici." ifadesini kullandı.

Şimşek, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin ilave istihdam sağlandığını anımsatarak, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye gerilediğini aktardı.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi Daha Dengeli ve Sürdürülebilir Büyümeye İlerliyor - Son Dakika

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