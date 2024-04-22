Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek\'in \'locals\' ifadesine ilişkin açıklama yaptı

(ANKARA) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in katıldığı bir ekonomi programında enflasyon hakkında görüş belirtirken kullandığı "locals" "yerel halk" ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Uluslararası Para Fonu- Dünya Bankası Bahar Toplantıları" kapsamında düzenlenen " Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmasında vatandaşlar için kullandığı "locals" "yerel halk" ifadesi üzerine açıklama yaptı.
"KASITLI VE BİLİNÇLİ BU İTHAMLARI DA ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.
Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.
Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."
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