Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde tasarruf tedbirleri protestosu - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde tasarruf tedbirleri protestosu

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde tasarruf tedbirleri protestosu

Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

06.06.2024 15:36
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Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberlerindeki sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Çalışkan, tasarruf tedbirleri bahane edilerek kamu emekçilerinin 10 yıllık toplu sözleşme kazanımlarının birer birer elinden alınmaya başlandığını savundu.

Toplu sözleşme kazanımları olan koruyucu giyim yardımı, servis hizmeti ve fazla mesai ücretlerinin kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Çalışkan, kamu kamplarının, lojmanların ve toplu sözleşme ikramiyesinin durumunun ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Çalışkan, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın tamamı uygulanana kadar sahada ve masada, gerektiğinde de yargı alanında mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"Var olan haklarımızın geriye gitmesine karşı çıkıyoruz"

Tonbul da mevcut sorunların çözülmesini bekleyen kamu çalışanlarının önlerine yeni sorunlar konulduğunu belirterek, "Merak ediyorum, 20 yılda yapılan iyileştirmeler, 20 yılda atılan adımlar, nasıl oluyor da bir günde geri alınıyor?" ifadesini kullandı.

Yeni haklar talep etmediklerini dile getiren Tonbul, "Var olan haklarımızın geriye gitmesine karşı çıkıyoruz. Toplu sözleşmenin eksiksiz uygulanmasının devamını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde tasarruf tedbirleri protestosu - Son Dakika

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