Hazreti Mevlana\'nın Konya\'ya Gelişinin 796. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

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Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da "6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" başladı.

Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'nde düzenlenen törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Sarıibrahim, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.

Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlenecek.