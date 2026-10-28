HDK'nin Omdurman'daki trafo merkezine İHA saldırısı tesisi hizmet dışı bıraktı

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), başkent Hartum'un kuzeybatısındaki Omdurman kentinde bulunan El-Markhiyat elektrik trafo merkezine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Hartum ve Nil Nehri eyaletleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Markhiyat elektrik tesisinin saldırıda ağır hasar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Enerji ve Petrol Bakanı Mutasım İbrahim'in saldırının ardından yetkililerle bir araya gelerek olayın teknik sonuçlarını değerlendirdiği aktarılan açıklamada, elektrik kesintilerinin Hartum ve Nil Nehri eyaletlerinin geniş kesimlerinin yanı sıra diğer bazı eyaletlerdeki bölgeleri de etkilediği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, dün sabah erken saatlerde Omdurman'ın kuzeybatısındaki El-Markhiyat trafo merkezine düzenlenen İHA saldırısının başkentin geniş kesimlerinde elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

Başkentteki çeşitli mahallelerde yaşayanlar da sabah saatlerinde elektrik arzının kesintiye uğradığını doğruladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elektrik tesisinden yükselen dumanlar görüldü.

5 elektrik tesisi hedef alınmıştı

Sudan Elektrik Şirketi, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada HDK'yi ülkenin farklı bölgelerindeki 5 elektrik trafo merkezine İHA saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Sennar, doğudaki Gedaref ve ülkenin orta kesimindeki El-Cezire eyaletlerinde bulunan tesislerin saldırılarda ağır hasar gördüğü, elektrik kesintilerinin söz konusu eyaletlerin yanı sıra Orta Nil bölgesindeki Beyaz Nil eyaletini de etkilediği bildirilmişti.

Sudanlı yetkililer ve insan hakları kuruluşları, HDK'yi daha önce de sivil altyapıyı hedef almakla suçlamıştı. Paramiliter grup, bu tür suçlamalara nadiren yanıt verirken sivilleri korumak için faaliyet yürüttüğünü savunuyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da, 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.