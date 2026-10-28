HDK'nin Omdurman'daki trafo merkezine İHA saldırısı tesisi hizmet dışı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HDK'nin Omdurman'daki trafo merkezine İHA saldırısı tesisi hizmet dışı bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı, HDK'nin Omdurman'daki El-Markhiyat trafo merkezine İHA saldırısında tesisin hizmet dışı kaldığını bildirdi. Saldırı, Hartum ve Nil Nehri eyaletleri başta olmak üzere geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), başkent Hartum'un kuzeybatısındaki Omdurman kentinde bulunan El-Markhiyat elektrik trafo merkezine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Hartum ve Nil Nehri eyaletleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Markhiyat elektrik tesisinin saldırıda ağır hasar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Enerji ve Petrol Bakanı Mutasım İbrahim'in saldırının ardından yetkililerle bir araya gelerek olayın teknik sonuçlarını değerlendirdiği aktarılan açıklamada, elektrik kesintilerinin Hartum ve Nil Nehri eyaletlerinin geniş kesimlerinin yanı sıra diğer bazı eyaletlerdeki bölgeleri de etkilediği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, dün sabah erken saatlerde Omdurman'ın kuzeybatısındaki El-Markhiyat trafo merkezine düzenlenen İHA saldırısının başkentin geniş kesimlerinde elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

Başkentteki çeşitli mahallelerde yaşayanlar da sabah saatlerinde elektrik arzının kesintiye uğradığını doğruladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elektrik tesisinden yükselen dumanlar görüldü.

5 elektrik tesisi hedef alınmıştı

Sudan Elektrik Şirketi, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada HDK'yi ülkenin farklı bölgelerindeki 5 elektrik trafo merkezine İHA saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Sennar, doğudaki Gedaref ve ülkenin orta kesimindeki El-Cezire eyaletlerinde bulunan tesislerin saldırılarda ağır hasar gördüğü, elektrik kesintilerinin söz konusu eyaletlerin yanı sıra Orta Nil bölgesindeki Beyaz Nil eyaletini de etkilediği bildirilmişti.

Sudanlı yetkililer ve insan hakları kuruluşları, HDK'yi daha önce de sivil altyapıyı hedef almakla suçlamıştı. Paramiliter grup, bu tür suçlamalara nadiren yanıt verirken sivilleri korumak için faaliyet yürüttüğünü savunuyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da, 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
Nil NehriHartumGüncelEnerjiSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 13:02:13. #7.12#
SON DAKİKA: HDK'nin Omdurman'daki trafo merkezine İHA saldırısı tesisi hizmet dışı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android