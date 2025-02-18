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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul merkezli 10 ilde yürütülen HDK operasyonuna tepki göstererek "Hukuksuzlukta ısrar eden iktidar, düşman hukuku uygulamaya devam ediyor. Kayyım darbesinde ısrar eden, sendika başkanlarını tutuklayan; sosyalistleri, yurtseverleri, gazetecileri, sanatçıları gözaltına alan akla teslim olmadık, olmayacağız" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul ve 9 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheliden 52'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, HDK operasyonlarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"HDK, halkların ve inançların bir arada eşit ve demokratik yaşam iradesidir. Halkların ortak mücadelesine dönük gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Dün gece Van'da hukuksuz bir şekilde 20 kişi tutuklandı. Bu sabah ise ev baskınlarıyla sosyalistler, yurtseverler, gazeteciler, sanatçılar gözaltına alındı. Hukuksuzlukta ısrar eden iktidar, düşman hukuku uygulamaya devam ediyor. Kayyım darbesinde ısrar eden, sendika başkanlarını tutuklayan; sosyalistleri, yurtseverleri, gazetecileri, sanatçıları gözaltına alan akla teslim olmadık, olmayacağız. Aralarında partimiz MYK üyelerimiz, bileşen parti üyelerimizin de olduğu gözaltılar derhal serbest bırakılsın."