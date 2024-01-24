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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile, kızlarına kavuştu - Son Dakika
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile, kızlarına kavuştu

Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan bir aile daha, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızlarına kavuştu. İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanları tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucunda 17 yaşındayken dağa kaçırılan Z.C, 11 yıl sonra ailesiyle buluştu. Bu ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, terörün pençesinden kurtulan aile sayısı 49'a yükseldi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile, kızlarına kavuştu
24.01.2024 - 12:15,
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan bir aile daha, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızlarına kavuştu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları sonucunda 17 yaşındayken 2013'te dağa kaçırılan Z.C'nin 23 Ocak 2024'te Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Z.C, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, 11 yıl sonra annesi H.C. ve diğer yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 373'üncü aile olarak katılan Z.C'nin annesi, erkek kardeşi ve amcası yıllar sonra kavuştukları Z.C'ye sarılıp gözyaşı döktü.

Anne H.C, kızının 17 yaşındayken okula gittiği sırada kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızımı kandırıp götürmüşlerdi. Allah razı olsun devletimizden." dedi.

Z.C. ise İl Jandarma Komutanlığa teşekkür ederek, "Yardımcı oldular ve beni ailemle buluşturdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Annem ve kardeşlerimi çok özlemiştim." ifadelerini kullandı.

Bu ailenin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 49'a yükseldi.

Kaynak: AA
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