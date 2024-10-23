Hebei'de Maden Göçüğü: 6 İşçi Mahsur

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SHİJİAZHUANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Madencilik şirketi, Çarşamba günü meydana gelen olayda 6 maden işçisinin göçükte mahsur kaldığını bildirdi.

Devlete ait büyük bir kömür madenciliği şirketi olan Kailuan (Grup) Şirketi, Wechat üzerinden yaptığı açıklamada, göçüğün sabah saat 04.37'de şirkete bağlı yan kuruluş Qianjiaying Madencilik'te meydana geldiğini belirtti.

Qianjiaying Madencilik, Hebei eyaletinin Tangshan kentinin Fengnan ilçesinde yer alıyor.

Kurtarma ekipleri, mahsur kalan madencilere ulaşmak için zamanla yarışıyor.