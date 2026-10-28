Hebei'deki Nanpu tuz çiftliğinde hasat başladı, bu yıl 1,5 milyon ton bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesindeki Nanpu tuz çiftliğinde sonbahar hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 23 bin 333 hektarlık alanda üretimin 1,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.
TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesinde yer alan Nanpu tuz çiftliğinde sonbahar hasadı başladı. Bu yıl çiftlikte yaklaşık 23.333 hektarlık alanda üretimin 1,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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