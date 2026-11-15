Hebei Gucheng\'de erişte ustaları Longfeng Gongmian\'ın yapımını yarışmada sergiledi

Hebei Gucheng'de erişte ustaları Longfeng Gongmian'ın yapımını yarışmada sergilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Gucheng ilçesinde düzenlenen geleneksel erişte yapım yarışması renkli görüntülere sahne oldu. İlçeye özgü, elle çekilerek hazırlanan Longfeng Gongmian eriştesinin ustaları yarışmada yapım aşamalarını sergiledi.
SHİJİAZHUANG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Gucheng ilçesinde geleneksel erişte yapım yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
İlçeye özgü ve elle çekilerek hazırlanan geleneksel Longfeng Gongmian eriştesinin ustaları, eriştenin yapım aşamalarını sergiledi.
Kaynak: Xinhua
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