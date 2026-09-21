Hedef Yatırım Bankası\'nın 2 milyar liralık işlemi MASAK tarafından durduruldu

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli Swiss"e adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına göndermek istediği 2 milyar liralık işlemin MASAK tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swiss"e adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi.

İşlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği, ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.