Hediye Güran Tutuklandı

HEDİYE GÜRAN TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
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