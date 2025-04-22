Hefei'de Akıllı Robotik İçin 10 Milyar Yuan Fon - Son Dakika
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Hefei'de Akıllı Robotik İçin 10 Milyar Yuan Fon

Hefei, akıllı robotik endüstrisine destek için 10 milyar yuan fon kuracak, 100 şirkete destek verilecek.

22.04.2025 16:16
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HEFEİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi ve ülkenin önemli bir bilim-teknoloji merkezi olan Hefei'de, akıllı robotik endüstrisine destek için 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) tutarında bir fon kurulması planlanıyor.

Belediye yönetimine bağlı Hefei Uluslararası İleri Teknoloji Uygulama Tanıtım Merkezi'nin salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre kurulacak fon, belediye yönetiminin Hefei'nin akıllı robotik alanında lider bir merkez olma konumunu güçlendirmeye yönelik kapsamlı planının bir parçası olarak yer alıyor.

Program kapsamında Hefei'de 100 şirkete kamu hizmetleri ve teknik destek sağlanacak ve robotik uygulamaları teşvik edilecek.

Ulusal bir inovasyon merkezi olan Hefei'de, robotik Ar-Ge, üretim ve uygulama açısından sağlam bir temel oluşturuldu.

2024 yılında, Hefei'nin akıllı robotik endüstrisinin üretim değeri 50 milyar yuan'ı aşarken, kentteki işletme sayısı yüzde 83 oranında arttı.

Hefei, tüm değer zincirini kapsayan entegre bir Ar-Ge ve üretim çerçevesi oluşturarak endüstri zincirinde 160'tan fazla upstream ve downstream işletmeyi kendine çekti.

Nature dergisinin eki Nature 2024 Bilim Kentleri Endeksi'ne göre Hefei, biyolojik bilimler, kimya, sağlık bilimleri ve fizik bilimlerinde etkileyici araştırma çıktıları elde ederek dünyanın en iyi 20 bilim kenti arasında 15. sırada bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hefei'de Akıllı Robotik İçin 10 Milyar Yuan Fon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hefei'de Akıllı Robotik İçin 10 Milyar Yuan Fon - Son Dakika
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