Hegseth: Hürmüz Boğazı Geçişe Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hegseth: Hürmüz Boğazı Geçişe Açık

13.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın deniz mayınlarıyla kapatılmadığını belirtti.

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları döşediğine dair net bir kanıt bulunmadığını belirterek, boğazın gemi geçişlerine teknik olarak açık olduğunu söyledi. Hegseth, "Şu anda boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran'ın gemilere ateş açmasıdır. İran bunu yapmadığı takdirde boğaz transit geçişe açıktır" dedi.

Hegseth, Pentagon'oa basın toplantısı düzenledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınladığına ilişkin iddialar hakkında, "Bunun hakkında konuşulduğunu duyduk, ancak buna dair elimizde net bir kanıt yok" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent de daha önce yaptıkları açıklamalarda, Çin bayraklı tankerler dahil bazı gemilerin boğazdan geçmeye devam ettiğini belirterek İran'ın mayın döşediğine dair şüphelerini dile getirmişti.

Savunma Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın teknik olarak açık olduğunu ancak İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının geçişleri riskli hale getirdiğini söyledi. "Şu anda boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran'ın gemilere ateş açmasıdır. İran bunu yapmadığı takdirde boğaz transit geçişe açıktır" dedi.

Hegseth, Pentagon'un enerji arzının devamını sağlamak için hükümet içindeki kurumlar ve uluslararası ortaklarla birlikte çalıştığını da belirtirkenr, ticaretin güvenli şekilde sürdürülmesi için uygulanacak somut adımlar hakkında ayrıntı vermedi.

İran'daki okul saldırısı soruşturuluyor

Basın toplantısında İran'da bir kız okuluna düzenlenen ve çoğu çocuk 170'ten fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıya da değinen Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi.

"Bu olayın tüm yönlerini ele almak için soruşturma ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürecek" diyen Hegseth, ABD'nin sivilleri hedef almadığını öne sürdü. Hegseth, olayla ilgili basında çıkan haberlerin soruşturmanın sonucunu etkilemesine izin vermeyeceklerini de ifade etti."

Pentagon'dan medya eleştirisi

Hegseth ayrıca İran'a yönelik yürütülen "Destansı Öfek Operasyonu" hakkında ABD medyasında yer alan haberlerin bir kısmını eleştirdi. ABD yönetiminin, savaşın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini hafife aldığı yönündeki haberleri "temelsiz" olarak nitelendiren Hegseth, "Bu raporlar tamamen ciddiyetsiz" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini ve bölgedeki sivil hedefleri vurduğunu savundu.

"ABD ve İsrail savaşı kazanıyor"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda üstünlük sağladığını savunan Hegseth, "ABD, İran rejiminin askeri kapasitesini dünyanın daha önce görmediği şekilde etkisiz hale getiriyor" dedi. Hegseth, İran ordusunun kısa sürede "yıkıcı bir şekilde zayıflatıldığını" iddia etti.

ABD tanker uçağı kazasında dört asker öldü

Basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de Irak'ın batısında düşen bir KC-135 yakıt ikmal uçağında dört Amerikan askerinin öldüğünü söyledi.

Caine, uçağın bir muharebe görevi sırasında dost bölgede düştüğünü ve kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığını belirtti. Caine, olayla ilgili arama-kurtarma ve enkaz çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth: Hürmüz Boğazı Geçişe Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

16:56
Gençlerbirliği’nden Yüksel Yıldırım’a çok sert tepki
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:14:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hegseth: Hürmüz Boğazı Geçişe Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.