Hegseth'in İran Değerlendirmeleri Eleştirildi - Son Dakika
Hegseth'in İran Değerlendirmeleri Eleştirildi

08.04.2026 12:46
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İran savaşına dair açıklamaları, yanılgılarla dolu olduğu iddia ediliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerinin gerçekle örtüşmediği ve kamuoyu ile Başkan Donald Trump'ı yanlış yönlendirdiği öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin, isimlerini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bakan Hegseth'in İran savaşına ilişkin "gerçekle örtüşmeyen" değerlendirmeleri, hem kamuoyunu hem de Başkan Trump'ı yanlış yönlendirdi.

Tahran'ın ABD'ye ait F-15 savaş uçağını düşürmesi ve bunun ardından gelen kurtarma operasyonları, Trump yönetimi içinde, Hegseth'in savaşla ilgili değerlendirmelerinin aşırı iyimser olduğu yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Bir hükümet yetkilisi, "Pete, başkana gerçeği söylemiyor. Sonuç olarak, başkan ortalıkta yanıltıcı bilgileri tekrarlıyor." ifadelerini kullandı.

Konuya aşina bazı yetkililer ise Hegseth'in medyadaki açıklama ve paylaşımlarının "gerçeği tam olarak yansıtmadığını" savundu.

Hegseth'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sayısının 31 Mart'ta en düşük seviyeye gerilediğine yönelik açıklamasının "yanlış" olduğunu savunan yetkililer, en düşük sayıların 14, 15 ve 22 Mart tarihlerinde kaydedildiğini aktardı.

Yetkililer, "kurum içinde dolaşan belgelerin Hegseth'in iddialarıyla çeliştiğini" vurguladı.

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, söz konusu haberle ilgili Hegseth'in Trump'a yanlış bilgi verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Trump'ın İran'ın karşılık vereceğini başından beri bildiğini savunan Kelly, "(ABD Başkanı Donald Trump) O, çatışmanın tüm boyutlarını her zaman tam olarak biliyordu. Hiçbir şey onu ya da olası her türlü acil duruma hazırlıklı olan askeri görevleri planlayan yetkilileri şaşırtmadı." ifadelerini kulandı.

Kelly, ABD ile İsrail'in İran üzerinde 13 binden fazla uçuş yaptığını, Tahran'ın üretim tesislerinin üçte ikisine hasar verdiğini ve donanmasını "yok ettiğini" savundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth'in İran Değerlendirmeleri Eleştirildi - Son Dakika

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
SON DAKİKA: Hegseth'in İran Değerlendirmeleri Eleştirildi - Son Dakika
