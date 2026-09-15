Heilongjiang'da çeltik tarlaları üzerinde çifte gökkuşağı manzarası oluştu
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin şehrinde hasat öncesi dönemde çeltik tarlalarının üzerinde çifte gökkuşağı belirdi. 13 Eylül 2026'da görülen gökkuşağı, tarlalarda etkileyici bir manzara oluşturdu.
HARBİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin şehrinde çeltik tarlalarının üzerinde beliren çifte gökkuşağı, 13 Eylül 2026.
Çin'in Heilongjiang eyaletinde hasat öncesi dönemde çeltik tarlaları üzerinde beliren çifte gökküşağı etkileyici bir manzara oluşturdu. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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