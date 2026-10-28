Heilongjiang Nehri'ndeki Heihe Limanı, Çin-Rusya hoverkraft seferlerini başlattı - Son Dakika
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Heilongjiang Nehri'ndeki Heihe Limanı, Çin-Rusya hoverkraft seferlerini başlattı

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Heilongjiang Nehri kıyısındaki Heihe Limanı, salı günü Çin ile Rusya arasında yolcu taşıyan mevsimlik hoverkraft seferlerine başladı. İki ülke arasındaki tek yönlü geçişler yaklaşık iki dakika sürüyor.

HEIHE, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Heilongjiang Nehri'nde ilerleyen hoverkraft, 27 Ekim 2026.

Heilongjiang Nehri'ndeki Heihe Limanı, salı günü Çin ile Rusya arasında yolcu taşımacılığı yapmak üzere mevsimlik hoverkraft seferlerini başlattı. İki ülke arasındaki tek yönlü seferler yaklaşık iki dakika sürüyor. (Fotoğraf: Zhao Donglai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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