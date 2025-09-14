Heimlich manevrası ile hayat kurtarma - Son Dakika
Heimlich manevrası ile hayat kurtarma

14.09.2025 11:24
Hastanedeki tıbbi sekreter, boğazına poğaça parçası kaçan hastayı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 71 yaşındaki bir hastanın boğazına poğaça parçası kaçması üzerine durumu fark eden tıbbi sekreter, Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı.

Üroloji polikliniğinde randevu sırası bekleyen 71 yaşındaki hasta Yılmaz Küçükoğlu, ilaçlarını içmek için yediği poğaçanın bir parçasının boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı.

Yaklaşık 1 dakika boyunca nefesi tıkanan Küçükoğlu, yardım çağrısında bulunurken, eşinin sırtına vurmasına rağmen poğaça parçası çıkmadı.

Bu sırada durumu fark eden hastanenin tıbbi sekreterlerinden Fatih Parlak, Heimlich manevrasını uygulayarak hastayı hayati tehlikeden kurtardı. Manevranın ardından soluk borusundaki poğaça parçaları çıkarılan hasta, yeniden nefes almaya başladı.

O anlar ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Müdahalenin ardından hastanın klinikte gerekli kontrolleri yapıldı"

Tıbbi Sekreter Fatih Parlak, AA muhabirine, Yılmaz Küçükoğlu'nun tedavi için hastaneye geldiğini söyledi.

Hastanın bekleme alanında ilaçlarını içmek için yemek yediğini belirten Parlak, bu sırada hastanın öksürük sesini ve eşinin feryadını duyduğunu söyledi. Parlak, "Kapıya yöneldiğimde Yılmaz Bey'in yüzünün morarmaya başladığını, nefes alamadığını ve konuşamadığını gördüm. Tıkanma yaşadığını fark ederek hızlıca Heimlich manevrası uyguladım. Yaklaşık 15-20 saniye içerisinde boğazına takılan cisim çıktı ve hastamız yeniden nefes almaya başladı. Müdahalenin ardından hastanın klinikte gerekli kontrolleri yapıldı." diye konuştu.

Hastanın kendisine duyduğu minnettarlığı dile getiren Parlak, şunları söyledi:

"Bana öncelikle dua etti, çok teşekkür etti. Taburcu olana kadar her gün gelip teşekkürlerini yineledi. Doğru ve zamanında yaptığım müdahaleyle hastamızın hayatını kurtarabildiğim için çok mutluyum. Ben aynı zamanda bakanlığımızda UMKE'de görevliyim. Hem UMKE'deki hem de daha önce aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim. Bu eğitimlerin karşılığını verebilmek beni çok mutlu etti. Heimlich manevrası benim için anlam taşıyor. Küçük yaşlarda sınıf arkadaşımı bu sebeple kaybettim. Bu nedenle Heimlich manevrası benim kırmızı çizgim diyebilirim. Herkesin bu basit ama çok etkili müdahaleyi öğrenmesini tavsiye ederim."

"Fatih Bey eğitimli olmasaydı belki şu anda burada olamazdım"

Hasta Yılmaz Küçükoğlu ise hastaneye 6 ayda bir kontrole geldiğini kaydetti.

Olay günü yanında getirdiği poğaçadan bir parça yediğini ama yutamadığını anlatan Küçükoğlu, "Poğaça boğazımda kaldı, nefes alamıyordum. Eşim arkamdan vurmaya çalıştı ama gücü yetmedi." diye konuştu.

Küçükoğlu, taburcu olana kadar her gün Parlak'a teşekkür ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Artık o da benim evladım gibi. Hayat çok ucuz, bir anlık ufacık eğitim bir can kurtarıyor. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Fatih Bey eğitimli olmasaydı belki şu anda burada olamazdım. Allah razı olsun kardeşim Fatih'ten, hemen yetişti. Onun sayesinde şu anda ayaktayım, karşınızdayım. Yoksa şimdiye kadar toprağın altındaydım."

Kaynak: AA

