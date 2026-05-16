Heimlich Manevrası ile Hayata Döndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yediği sırada boğazına yemek kaçan İngiliz turist, restoran sahibi tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen İngiliz turistin boğazına et parçası kaçtı.
Durumu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı, turiste Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu turistin boğazındaki et parçası çıkarıldı.
Kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
