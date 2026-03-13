Hekim Birliği'nden 14 Mart Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekim Birliği'nden 14 Mart Tepkisi

13.03.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği, 14 Mart'ı sağlık çalışanları günü olarak anmanın yanlış olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaja ilişkin "14 Mart; 'sağlık çalışanları günü' değil, tıbbiyelilerin ve hekimlerin bayramıdır. Sayın Sağlık Bakanı; 14 Mart gerçekten kutlanacaksa önce tıbbiyelilerin, hekimlerin sorunları görülmelidir. Çünkü 14 Mart, adı üzerinde Tıp Bayramı'dır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı videoyu eleştirdi. Sendikanın paylaşımı şu şekilde:

"14 Mart; 'sağlık çalışanları günü' değil, tıbbiyelilerin ve hekimlerin bayramıdır. 1827'de II. Mahmud döneminde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin açılması ile başlayan ve 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyelilerin bağımsızlık duruşuyla anlam kazanan 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlik mesleğinin onur günüdür. Bugün ise bu tarih, hekimlerin sorunları konuşulmadan sadece protokol mesajlarına indirgenmektedir. Sayın Sağlık Bakanı; 14 Mart gerçekten kutlanacaksa önce tıbbiyelilerin, hekimlerin sorunları görülmelidir. Çünkü 14 Mart, adı üzerinde: Tıp Bayramıdır."

Kaynak: ANKA

14 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekim Birliği'nden 14 Mart Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:51:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Hekim Birliği'nden 14 Mart Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.