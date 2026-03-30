Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekim Birliği'nden Katsayı Açıklaması

30.03.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği, katsayı güncellemesini olumlu buldu, ancak dağıtım oranlarının sabitlenmesini istedi.

(ANKARA) - Hekim Birliği, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurum hedef katsayı güncellemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan düzenlemenin olumlu bir adım olduğu ancak tek başına yeterli olmadığı vurgulandı.

Hekim Birliği, Kurum Hedef (GÖREN) Gösterge Puanı tablosundaki güncellemenin sağlık tesislerinin emeğinin karşılığını alması açısından önemli olduğunu belirtirken, bu artışların sağlık çalışanlarının bordrolarına gerçek anlamda yansıması için teşvik ek ödeme dağıtım oranlarının sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kurum Hedef (GÖREN) Gösterge Puanı tablosundaki güncellemeyi, sağlık tesislerimizin emeğinin karşılığını alması yolunda olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak, bu katsayı artışlarının sağlık çalışanlarının bordrosuna gerçek anlamda yansıması için hayati bir adım daha atılması zorunludur: Teşvik Ek Ödeme Dağıtım Oranlarının Sabitlenmesi."

Kurum hedef katsayısı ne kadar yüksek olursa olsun, eğer 'Dağıtım Oranı' idari bir kararla düşürülürse, katsayı artışı bir 'gösterge oyunundan' ibaret kalacaktır. Bir elin verdiğini diğer elin almaması için; Teşvik ek ödeme dağıtım oranları en az yüzde 36 ve üstü olmalı. Dağıtım oranları keyfiyete bırakılmamalı, şeffaf ve denetlenebilir bir referans tabloya bağlanmalıdır.

Eğer katsayılar yükselirken dağıtım oranları düşürülürse, bu durum kurum hedef katsayısının yükseltilmesini sadece 'göstermelik bir iyileştirme' ve bir 'illüzyon' haline getirir. Çalışanın emeği, teknik hesaplamaların labirentlerinde kaybolmamalıdır. Sonuç olarak; Katsayı güncellemesini memnuniyetle karşılıyor ancak bu artışın reel bir gelir artışına dönüşmesi için dağıtım oranlarının yasal bir güvenceye kavuşturulması gerektiğini yüksek sesle vurguluyoruz. Gerçek iyileştirme, rakamlarda değil cüzdanda hissedilendir!"

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 20:59:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.