Hekim Birliği Sendikası Başkanı Balcı'dan Yeni Yönetmeliğe Tepki: "Mesleğimizi Köleleştiren Bu Sistem, Sağlık Çalışanlarını Cezalandırmakta"

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(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin "Performansa dayalı bir sistemle mesleğimizi adeta köleleştiren bu düzenleme, sağlık çalışanlarını cezalandırmakta ve sağlık hizmetlerinde kalitenin düşmesine neden olmaktadır" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve sağlık alanındaki sendikaların tepkisine yol açan"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Balcı, yeni yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak, hekimlik meslek onurunu hiçe sayan, anayasal hakları ihlal eden ve belirsizliğe yol açan güvencesiz bir çalışma ortamı yaratacağını söyledi. Balcı, "Performansa dayalı bir sistemle mesleğimizi adeta köleleştiren bu düzenleme, sağlık çalışanlarını cezalandırmakta ve sağlık hizmetlerinde kalitenin düşmesine neden olmaktadır" dedi.

Açıklamasında "Aile hekimliğinde karşılaştığımız zorluklar; aşı reddi ve aşı tereddüdünün artması, kanser taramalarına ulaşmada yaşanan sıkıntılar ve izlem muayenelerinde hastaların gelmesini sağlama zorlukları ile birleşerek daha da ağırlaşmaktadır" diyen Balcı, yeni yönetmeliğe karşı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Negatif performans kriterleri ile hekimlerin kontrolü dışındaki durumlarda bile cezalandırılmasına yol açan uygulamalar, vatandaşın sağlığı için sorumluluğu yalnızca aile hekimlerinin omuzlarına yüklemektedir. Sağlıklı veya hasta olup olmadığına bakılmaksızın vatandaşı her altı ayda bir muayene etmeye zorlanmamız ise bilim dışı bir yaklaşımdır. Sağlık hizmetlerinin ticari bir sisteme dönüştürülmesi kabul edilemez; hastaya karşı memnuniyet puanı uygulamaları, hekimin mesleki onurunu zedelemektedir.

Yönetmelikteki teşvik sisteminin karmaşıklığı ve performans hedeflerinin belirsizliği, hekimlerin neye göre değerlendirileceğini anlamasını zorlaştırmakta ve 'Acaba sözleşmem yenilenmeyecek mi?' korkusunu körüklemektedir. Hukukun temel ilkelerine aykırı olan bu belirsizlik, yalnızca hekimlerin haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Bu yönetmelik, hekimleri ve hekimliği değersizleştiren, hekimlerin gelir ve iş güvencesini ortadan kaldıran bir sistemin temelini oluşturuyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının çalışma koşullarını zorlaştıran, performans ve teşvik gibi uygulamalarla maaş kesintilerini normalleştirerek hak kayıplarını artıran düzenlemeler içermektedir.

Bu yönetmelik, Aile Sağlığı Merkezleri'nde doktor, ebe ve hemşire eksikliklerinin yaşanmasına ve vatandaşın en kolay ulaşabildiği sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına sebep olacak. Daha önce Resmi Gazete'de böylesine karmaşık bir formül yayınlanmış mı? Soruyoruz; kamuda hangi çalışana ödemeleri böyle karmaşık formüllerle hesaplanıyor?

"Bu yönetmelik, sağlıkta şiddetin artmasına neden olan etkenlerden biridir"

Sağlık Bakanlığı, kendi hatasını hekimlere rücu etmeye çalışıyor. Vatandaşın 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerine yönlenmesini, yönetmelikle getirilen yöntemler değil, bilimsel kriterler ışığında yapılan hekimlik endikasyonu engellemeli. Hekimle vatandaşı her zaman olduğu gibi karşı karşıya getirerek sağlıkta şiddetin sebebi olan da yine bu tür uygulamalardır.

Bu yönetmelik, sağlıkta şiddetin artmasına neden olan etkenlerden biridir. Her geçen gün artan baskılar ve mobbing niteliğindeki uygulamalar, biz sağlık çalışanlarını tükenmiş bir hale getirmekte, halk sağlığını doğrudan tehlikeye atmaktadır.

Hekimler, sağlık sisteminin kölesi değil, temel yapı taşlarıdır. Hiçbir yönetmelik, yasaların üzerinde olamaz ve yasal düzenlemelere muhalefet edemez. Bu hukuka uygun olmayan yönetmeliğin iptali için gereğini yapacağız. Üyelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Anayasa ile uluslararası sözleşmelerden gelen haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"Nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerini sağlama amacımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Sağlık çalışanlarının, diş hekimlerinin ve tüm uzman hekimlerin üzerindeki ağır iş yükü, MHRS sisteminin zorlayıcı şartları, yetersiz randevu aralıkları ve düşük ücret politikaları artık dayanılmayacak boyutlara ulaşmıştır. Hekimlerin artan vergi yükü ve maaşlarında yaşanan ciddi düşüşler, çalışma motivasyonunu baltalamakta, mesleklerini sürdürmelerini zorlaştırmaktadır. Ülkemizde nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerini sağlama amacımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetine erişimini sağlamak, hekimlik onuruna yakışır koşullarda çalışmak ve hak ettiğimiz özlük haklarımızı güvence altına almaktır."