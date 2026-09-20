Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı\'nın kıyafetlerini giymeme eylemi başlattı

(ANKARA) - Hekim Birliğ Sendikası, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine tepki olarak "sendikal eylem" başlatma kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Yeni çalışma kıyafetlerinin insan sağlığı açısından güvenli olduğuna ilişkin yeterli, somut, bilimsel ve teknik bilgi, belge, test ve analiz sonuçları sendikamıza sunulup değerlendirilinceye kadar Hekim Birliği üyeleri yeni dağıtılan çalışma kıyafetlerini giymeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan ve sağlık çalışanlarının zorunlu olarak giymesi gereken tek tip çalışma kıyafetlerinin niteliksel sorunları dolayısıyla yeterli olmadığını belirterek kıyafetlere yönelik yurt genelinde anket düzenledi. Anket sonuçları kapsamında kıyafetlerin sağlık açısından uygun olmadığı tespitine varan Hekim Birliği Merkez yönetim Kurulu, oy birliğiyle "sendikal eylem" kararı aldı. Karara ilişkin Hekim Birliği Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine ilişkin oy birliğiyle sendikal eylem kararı almıştır. Üyelerimizden gelen yoğun bildirimler ve gerçekleştirdiğimiz anket sonuçları doğrultusunda; yeni çalışma kıyafetlerinin hava geçirgenliği, termal konfor, nem yönetimi, ciltle uzun süreli temas güvenliği, kumaş ve elyaf bileşimiyle boya ve kimyasal maddeler yönünden bilimsel olarak incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

KIYAFETLERİ GİYMEME EYLEMİ

Bu kapsamda; yeni çalışma kıyafetlerinin insan sağlığı açısından güvenli olduğuna ilişkin yeterli, somut, bilimsel ve teknik bilgi, belge, test ve analiz sonuçları sendikamıza sunulup değerlendirilinceye kadar Hekim Birliği üyeleri yeni dağıtılan çalışma kıyafetlerini (scrubs) giymeyecektir. Üyelerimiz sağlık hizmetini aksatmadan, hijyen ve mesleki gerekliliklere uygun daha önceki/mevcut çalışma kıyafetleriyle görevlerine devam edecektir. Üyelerimizin kendi bütçelerinden yeni kıyafet satın alması istenemez. Sağlık hizmetinin gereklerine uygun ve güvenli çalışma kıyafetinin temini idarenin sorumluluğundadır.

HUKUKİ DESTEK HATIRLATMASI

Sendikal eylem kararımıza uygun hareket eden üyelerimiz hakkında herhangi bir idari veya disiplin işlemi tesis edilmesi halinde Hekim Birliği tüm idari ve hukuki desteği sağlayacaktır. Sağlık profesyonellerinin sağlığı ve güvenliği bizim için tartışma konusu değildir. Bilimsel ve güvenilir belgeler ortaya konulana kadar yeni kıyafetleri giymiyoruz."