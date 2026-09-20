Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın kıyafetlerini giymeme eylemi başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın kıyafetlerini giymeme eylemi başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı\'nın kıyafetlerini giymeme eylemi başlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın yeni çalışma kıyafetlerine oy birliğiyle sendikal eylem kararı aldı. Sendika, kıyafetlerin güvenli olduğuna dair bilimsel belge sunulana kadar üyelerin yeni kıyafetleri giymeyeceğini, hizmeti eski kıyafetlerle sürdüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - Hekim Birliğ Sendikası, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine tepki olarak "sendikal eylem" başlatma kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Yeni çalışma kıyafetlerinin insan sağlığı açısından güvenli olduğuna ilişkin yeterli, somut, bilimsel ve teknik bilgi, belge, test ve analiz sonuçları sendikamıza sunulup değerlendirilinceye kadar Hekim Birliği üyeleri yeni dağıtılan çalışma kıyafetlerini giymeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan ve sağlık çalışanlarının zorunlu olarak giymesi gereken tek tip çalışma kıyafetlerinin niteliksel sorunları dolayısıyla yeterli olmadığını belirterek kıyafetlere yönelik yurt genelinde anket düzenledi. Anket sonuçları kapsamında kıyafetlerin sağlık açısından uygun olmadığı tespitine varan Hekim Birliği Merkez yönetim Kurulu, oy birliğiyle "sendikal eylem" kararı aldı. Karara ilişkin Hekim Birliği Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine ilişkin oy birliğiyle sendikal eylem kararı almıştır. Üyelerimizden gelen yoğun bildirimler ve gerçekleştirdiğimiz anket sonuçları doğrultusunda; yeni çalışma kıyafetlerinin hava geçirgenliği, termal konfor, nem yönetimi, ciltle uzun süreli temas güvenliği, kumaş ve elyaf bileşimiyle boya ve kimyasal maddeler yönünden bilimsel olarak incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

KIYAFETLERİ GİYMEME EYLEMİ

Bu kapsamda; yeni çalışma kıyafetlerinin insan sağlığı açısından güvenli olduğuna ilişkin yeterli, somut, bilimsel ve teknik bilgi, belge, test ve analiz sonuçları sendikamıza sunulup değerlendirilinceye kadar Hekim Birliği üyeleri yeni dağıtılan çalışma kıyafetlerini (scrubs) giymeyecektir. Üyelerimiz sağlık hizmetini aksatmadan, hijyen ve mesleki gerekliliklere uygun daha önceki/mevcut çalışma kıyafetleriyle görevlerine devam edecektir. Üyelerimizin kendi bütçelerinden yeni kıyafet satın alması istenemez. Sağlık hizmetinin gereklerine uygun ve güvenli çalışma kıyafetinin temini idarenin sorumluluğundadır.

HUKUKİ DESTEK HATIRLATMASI

Sendikal eylem kararımıza uygun hareket eden üyelerimiz hakkında herhangi bir idari veya disiplin işlemi tesis edilmesi halinde Hekim Birliği tüm idari ve hukuki desteği sağlayacaktır. Sağlık profesyonellerinin sağlığı ve güvenliği bizim için tartışma konusu değildir. Bilimsel ve güvenilir belgeler ortaya konulana kadar yeni kıyafetleri giymiyoruz."

Kaynak: ANKA
Sağlık BakanlığıSendikaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:56:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın kıyafetlerini giymeme eylemi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement