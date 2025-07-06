Hekimhan'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Kocaözü Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte çocuk oyunları, kukla ve sihirbaz gösterileri yer aldı, palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Karagöz ve Hacivat gösterisinin sunulduğu şenlikte, çocuk şarkıları seslendirildi.

Ailelerin hazırladıkları ikramların sunulduğu şenlikte konuşan Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, şenliğin çocukların mahallerine olan bağlarını kuvvetlendirecek bir adım olduğunu söyledi.