Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hamza Hazar, Atatürk Meydanı'nda anıta çelenk sundu.
Programa katılanlar Sadullah Bilgin Caddesi'nden spor salonuna kadar yürüdü.
Yürüyüşe, İlçe Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkan Vekili Esengül Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Dölek, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Genç, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Gençlik Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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