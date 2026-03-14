Hekimler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

14.03.2026 13:03
Ankara Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası üyesi hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, "Cumhuriyetin bizlere emanet ettiği bilimsel bağımsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle, insan yaşamını her türlü çıkarın üzerinde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı törenleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden hekimler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun mozoleye çelenk bırakıldı. Törene, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile farklı illerden gelen tabip odalarının temsilcileri de katıldı. Hekimler daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,"

Kurduğunuz Cumhuriyetin hekim neferleri olarak, bu mesleğin kutsal manevi değerlerini yol gösterici kabul edip, bilimin ışığında uygarlık seviyesinin üstüne çıkmamızı öğütleyen siz Ulu Önderimizin bugün saygıyla huzurundayız. Bizler koruyucu hekimliği önceleyen, bilimsel veriye dayalı karar alan ve kamusal sorumluluğunu unutmayan bir anlayışla; bilimi pusula, aklı yöntem, insan onurunu sınır kabul ederek hastalıklarla mücadele ederken yalnızca bedenleri değil cehaleti, yoksulluğu, eşitsizliği ve umutsuzluğu da tedavi etmeye çalışıyoruz.

Çünkü güçlü bir toplumun sağlıklı bireylerle; sağlıklı bireylerin ise özgür düşünceyle var olacağını biliyor, bir çocuğun ilk nefesinde, bir annenin gözyaşında, bir yaşlının teşekküründe Cumhuriyet'in anlamını yeniden görüyoruz. Cumhuriyetin bizlere emanet ettiği bilimsel bağımsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle, insan yaşamını her türlü çıkarın üzerinde tutmaya devam edeceğiz.

Bugün huzurunuzda; bilimin cesaretiyle, vicdanın sorumluluğuyla ve özgür bir ülkenin evlatları olmanın gururuyla saygıyla ve minnetle eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA

Advertisement
