HEKİMSEN heyeti YÖK ile intörn ve asistan koşullarını görüştü

(ANKARA) - HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban başkanlığındaki heyet, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Boray Belen ile görüştü. Görüşmede, intörn ve asistan hekim eğitiminden GETAT alanında uzmanlık düzeyinde eğitim imkanları, üniversite hastanelerindeki ücret farklılıkları, ve akademik kadro sorunları konuşuldu.

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban başkanlığındaki heyet, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Boray Belen ile görüştü. Heyet, tıp eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması intörn ve asistan hekimlerin yeterli klinik deneyim, nitelikli eğitim ve uygun çalışma koşullarıyla yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Hekimlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) eğitimlerine erişiminin geliştirilmesi, eğitim imkanlarının yaygınlaştırılması ve ilgili mevzuat çerçevesinde hekimlerin bu alandaki yetkinliklerini artırabilecek düzenlemeler ele alındı.

Heyet, teorik eğitimin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi, uygulamalı eğitim ve yetkinlik değerlendirmelerinin ise ilgili bilimsel ve mesleki standartlara uygun biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Hekimlerin aldıkları eğitimin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması, gerekli eğitim, yetkilendirme ve mevzuat şartlarını tamamladıktan sonra bu yetkinlikleri tıbbi uygulamada kullanabilmelerinin sağlanması talep edildi.

HEKİMSEN heyeti, aynı sağlık hizmetine katkı sunan hekimler arasında kurum farklılığından kaynaklanan gelir eşitsizliklerinin giderilmesi gerektiğini belirterek, üniversite hekimlerinin ek ödemelerinin devlet hastanelerinde çalışan meslektaşlarının gerisinde kalmamasına yönelik düzenleme talebini iletti. Öte yandan mevcut yasal düzenlemelere rağmen uygulamada yaşanan güçlüklerin giderilmesi ve akademik kariyerin önündeki yapısal engellerin ele alınması gerektiği de ifade edildi.

"SONUÇ ODAKLI BİR ÇALIŞMA MEKANİZMASI KURULMASINI İSTİYORUZ"

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tıp eğitiminin niteliği ile hekimlerimizin çalışma koşullarını birbirinden ayrı düşünemeyiz. İntörnünden asistanına, uzmanından akademisyenine kadar her hekimin emeğinin karşılığını aldığı, bilimsel gelişimini sürdürebildiği ve mesleğini güvenle icra edebildiği bir sistem hedefliyoruz. GETAT alanında da hekimlerimizin uzmanlık düzeyinde eğitim alabilmelerini, YÖK'ün uzaktan eğitim imkanlarından yararlanabilmelerini ve gerekli yetkinlikleri kazandıktan sonra bu bilgileri tıbbi uygulamaya dönüştürebilmelerini önemsiyoruz. Üniversite hastanelerindeki sorunların çözümü için YÖK ve Sağlık Bakanlığımızla düzenli, sonuç odaklı bir çalışma mekanizması kurulmasını istiyoruz."