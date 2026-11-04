HEKİMSEN ücretlilerin gelir vergisini yüzde 15'te sabitleyip çocuk indirimi istedi - Son Dakika
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HEKİMSEN ücretlilerin gelir vergisini yüzde 15'te sabitleyip çocuk indirimi istedi

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HEKİMSEN ücretlilerin gelir vergisini yüzde 15\'te sabitleyip çocuk indirimi istedi
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HEKİMSEN, ücretlilerin gelir vergisinin yıl boyunca yüzde 15'te sabitlenmesini ve çocuk sayısına göre indirim ile muafiyet sağlanmasını istedi. Kurum, ağırlaşan vergi yükü nedeniyle çalışanların ailesine ve çocuklarının eğitimine ayırdığı paranın azaldığını belirtti.

(ANKARA) - HEKİMSEN'den yapılan açıklamada, "Maaşımız vergi dilimlerinde, emeğimiz geçim mücadelesinde erimesin. Çalışanın alın terini ve çocuklarının geleceğini koruyan adil bir vergi düzeni istiyoruz" denildi.

HEKİMSEN'in sosyal medya hesabından "Çalışanları ve ailelerini destekleyen adil bir vergi düzeni istiyoruz" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Vergi dilimlerinin yeniden değerleme oranına göre artırılması, tek başına vergi adaletini sağlamıyor. Enflasyon karşısında alım gücümüzü korumaya yetmeyen maaş artışları, üst vergi dilimlerine geçtikçe daha da eriyor. Ücretimizi alırken gelir vergisi, harcarken KDV ve ÖTV ödüyoruz. Çalışanın emeği üzerindeki vergi yükü ağırlaşırken ailesine, çocuklarının eğitimine ve temel ihtiyaçlarına ayırabildiği para azalıyor. Madem Aile ve Nüfus On Yılı'ndayız, çocuk sayısına göre vergi muafiyeti gelsin. Aileyi güçlendirme hedefi, çalışan anne ve babanın bordrosuna yansımalıdır. Her çocukla artan bakım, eğitim ve geçim giderleri, vergi hesabında da karşılık bulmalıdır.

Talebimiz nettir: Mevcut vergi istisnaları korunarak ücretlilerin gelir vergisi oranı yıl boyunca yüzde 15'e sabitlenmelidir. Birçok OECD ülkesindeki aileyi destekleyen vergi uygulamaları örnek alınarak çocuk sayısına göre artan gelir vergisi indirimleri ve muafiyetleri sağlanmalıdır. Çocukların bakım, eğitim ve geçim giderleri vergilendirmede dikkate alınmalı; çocuk sayısı arttıkça ailenin üzerindeki vergi yükü azalmalıdır. Aileye verilen değer, çalışanın cebinde hissedilmelidir. Maaşımız vergi dilimlerinde, emeğimiz geçim mücadelesinde erimesin. Çalışanın alın terini ve çocuklarının geleceğini koruyan adil bir vergi düzeni istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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