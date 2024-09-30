Helene Kasırgası: 90'dan Fazla Ölü

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ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 90'ın üstüne çıktığı bildirildi.

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın olumsuz etkileri devam ediyor.

Yetkililer, kasırganın getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'ın üstüne çıktığını duyurdu.

CNN'e göre, Kuzey Carolina'nın yalnızca Buncombe bölgesinde 600 kişiden haber alınamadığını belirten yetkililer, eyalet genelinde 36 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasırgadan etkilenen bölgeleri hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.