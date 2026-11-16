Helezon makinesine düşen işçi, Osmaniye Kadirli'de hayatını kaybetti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı yem fabrikasında dengesini kaybederek helezon makinesine düşen İbrahim Arıcı (28), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyünde meydana geldi. Yem fabrikasında işçi olarak çalışan İbrahim Arıcı, dengesini kaybederek helezon makinesine düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıcı, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arıcı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.