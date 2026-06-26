Helikopterle Kurtarma Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan bir vatandaşın helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan bir kişi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Zorlu arazi şartlarına rağmen kahraman pilotlarımız ve personel kurtarma ekiplerimiz tarafından başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine emniyetle teslim edildi. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kurtarma operasyonuna dair görüntülere de yer verildi.