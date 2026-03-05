Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Park 75'te meydana geldi. Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı.
Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Helyum balonu patladı, 2 kız çocuğu yaralandı
