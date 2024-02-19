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- ÖZEL) Hem okuyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor: 18 yaşındaki genç kız 7 yaşından beri pazar tezgahının başında

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fatmanur Kartal, 7 yaşından bu yana ailesinin pazar tezgahında satış yaparak, hem ev ekonomisine katkı sunuyor hem de üniversite eğitimi için para biriktiriyor.

Elmas ve Mehmet Kartal çiftinin kızı olan Fatmanur (18), ailesi 40 yılı aşkın süredir pazar alanlarında tezgah açarak domates, marul, soğan, havuç gibi ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan Fatmanur ise 7 yaşından bu yana pazar tezgahında satış yaparak, hem ailesine yardımcı oluyor hem de üniversite eğitimi için para biriktiriyor.

"Daha iyi bir üniversite kazanmak için çalışıyorum"

Her boş vaktinde pazara geldiğini söyleyen Fatmanur Kartal, "Aile ekonomisine katkı sağlamak için boş zamanlarımda halk pazarlarına geliyorum. Hayat şartları maalesef zor. Daha iyi bir üniversite kazanmak için çalışıyorum. 7 yaşından beri pazarcılık yapıyorum. Şuan da 18 yaşındayım, bu işi kavradım. Kendim yapabilecek durumdayım. Bu da bir hayat dersi. İleride hiçbir şey olamasam bile 'baba mesleği' diyerek bu işe daha sıkı sarılırım. Ailemin bana öğrettiği bir ders, şükrediyorum. Buradan kazandığım paralarla daha iyi bir üniversiteye gitmek için harcama yapacağım" dedi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Fatmanur Kartal ile gurur duyduğunu belirten Elmas Kartal, "Kızımla gurur duyuyorum. Hem okuyor hem de bizlere yardım ediyor. Hayat şartları gerçekten zor. Bize çok destek veriyor" diye konuştu.

"Kızım pazarlarda büyüdü"

Kızının pazarlarda büyüdüğünü dile getiren Mehmet Kartal ise "O daha çocukken bu işe başladı. İlkokuldan beri yanımızda gelir. Kızım, pazarlarda büyüdü" şeklinde konuştu.