Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Hemite Kalesi, FPV dronla görüntülendi.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kale, Gökçedam köyü sınırlarında yer alıyor.
Moloz taşla inşa edilen ve yapım yılı bilinmeyen kale, 70 metre yükseklikte bulunuyor.
Ceyhan Nehri'nin kenarındaki kalenin güncel hali, FPV dron ile görüntülendi.
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