Hemofili Hastalığı İçin Geliştirilen Tedavi Yöntemiyle Gençler Finale Kaldı - Son Dakika
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Hemofili Hastalığı İçin Geliştirilen Tedavi Yöntemiyle Gençler Finale Kaldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencileri, Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar projesiyle TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda finale kaldı. Bahçelievler Belediye Başkanı ile buluşan gençler, hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

17.08.2024 21:41
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Hemofili hastalığı için geliştirdikleri tedavi yöntemiyle finale kaldılar

Hemofili hastalığı için proje geliştiren gençler Bahçelievler Belediye Başkanı ile buluştu

İSTANBUL - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıfta okuyan 3 öğrenci, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda, "Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar" ismini verdikleri projeleri ile finale kaldı. Bahçelievler Belediyesi sosyal tesislerde projelerini anlatan gençler, hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için kırmızı renkli pasta ve tatlıları vatandaşlara ikram etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencileri Ceyda Kılıç, Eylül Sıla Tiryaki ve Zeynep Nisa Türk, bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Radichal yarışmasında "Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar" ismini verdikleri projeleri ile finale kaldı. Bahçelievler Belediyesi tarafından desteklenen 3 kız öğrenci, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile bir araya gelerek, hastalığın tedavisine umut olacak projelerini anlattılar. Gençler projelerini tanıttıktan sonra Başkan Bahadır'la bir kan hastalığı olan Hemofili konusunda farkındalık oluşturmak için belediyeye ait Sempati +1 Sosyal Tesisinde kırmızı renkli pasta tatlıları vatandaşlara ikram etti.

Pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden dolayı kanın olması gerektiği gibi pıhtılaşmadığı nadir bir hastalık olan hemofilinin en belirgin ve başlıca belirtisi anormal kanamalar. Bu durum hastalar için çoğu zaman hayati tehlike oluşturabiliyor.

Bir kanama bozukluğuna yönelik yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla yaptıkları bu çalışmada 400 takım arasından ilk 20 takım arasına girerek bilimsel ve teknolojik alanda fark başaran gençler, projede Mikro RNA ve lipid nanopartikül kullanılarak hemofili hastalığına yönelik genetik bir tedavi yöntemi geliştirilmesi hedefliyor.

Proje tanıtımında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bugün belediye çalışmasının dışında gençlerin yaptığı bilimsel bir çalışmasıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bahçelievler Belediyesi olarak gençlerimizle sanat konusunda, spor konusunda, bilimsel konuda, iyilik konusunda hep birlikte çalışıyoruz. Bilimsel olarak onların yetişmesi için her türlü desteği veriyoruz. Farklı bir çalışma bu üç tane genç arkadaşımızla hemofili ile alakalı bir çalışmaları var. Biz de belediye olarak tüm gençlerimizin yanında olduğumuz gibi onları da destekliyoruz. Hemofili anneden ve babadan geçen kalıtsal bir hastalık, pıhtılaşma bozukluğudur. Faktör eksikliğine bağlı pıhtılaşmada sorun oluyor. Bu insanlar hayat boyu sıkıntı yaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Projeleriyle kandaki pıhtılaşma bozukluğunu engellemeyi hedeflediklerini söyleyen Zeynep Nisa Türk, "Hemofili nadir görülen faktör eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık, biz de burada pıhtılaşma yolundaki TFB adlı onu inhibe eden proteini ve patiküller yardımıyla engelleyerek pıhtılaşmayı ertelemeyi ve hastalığı çözmeyi düşünüyoruz" dedi.

Projeyi 7 aydır yazdıklarını söyleyen Ceyda Kılıç, "Projemizin yanında aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmalarını da yürütüyoruz. Hemofili hastaların gözünden bakabilmek bizim için çok önemliydi. Öncelikle kendi üniversitemizde belirli çalışmalar yürüttük. Onun dışında başka üniversitelerde ve kurumlarda afişler astık ve dikkat çektik. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi ile hemofili hastalığına dikkat çekmek için yüzme çalışmaları gerçekleştirdik. 400 takım arasında ilk 20 takıma kaldık ve Antalya'da final sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Antalya'da olumlu sonuçla beraber TEKNOFEST kapsamında Adana'ya gideceğiz. Projelerimiz belirli bir dereceye ulaşırsa, projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hemofili Hastalığı İçin Geliştirilen Tedavi Yöntemiyle Gençler Finale Kaldı - Son Dakika
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