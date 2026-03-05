Hemşin'de Taşkın Kontrol Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Hemşin'de Taşkın Kontrol Projesi Tamamlandı

05.03.2026 11:03
DSİ, Hemşin'de taşkın kontrol ve köprü inşaatını tamamlayarak ilçenin çehresini değiştirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Hemşin'de taşkın kontrol ve köprü imalatının tamamlanarak ilçenin çehresini değiştirdiğini belirtti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerine yaptığı yatırımlarla topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Aynı zamanda vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiğini vurgulayan Balta, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

En çok yağış alan illerde dere ıslah çalışmalarının önemli olduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerimizle taşkınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu taşkın kontrol tesisleri zaman içerisinde de doğa ile bütünleşmektedir. Rize ilimizin Hemşin ilçesinde tamamladığımız taşkın kontrol ve köprü imalatımızla Hemşin ilçemizin çehresini değiştirdik ve Rize'ye yakışan bir yatırıma imza atmış olduk."

Hemşin deresinde 26 metre açıklığında çelik yaya köprüsü yapıldığını aktaran Balta, "Estetik ve emniyeti ön plana aldığımız bu köprümüzün korkuluk imalatlarını da tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yanı sıra deremizin sol sahiline 350 metre kargir duvar imalatımız ile de deremizi daha güvenli hale getirdik." ifadelerine yer verdi.

Balta, DSİ olarak Doğu Karadeniz'in hırçın derelerini dizginlemeye, estetik ve emniyetli yapılarla şehirlerin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hemşin, Güncel, Çevre, Son Dakika

