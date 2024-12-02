Hemşire Şahin Şaşırmaz'a Ağırlaştırılmış Müebbet ve 16 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hemşire Şahin Şaşırmaz'a Ağırlaştırılmış Müebbet ve 16 Yıl Hapis Cezası

Hemşire Şahin Şaşırmaz\'a Ağırlaştırılmış Müebbet ve 16 Yıl Hapis Cezası

Ankara'da kardeşi Songül Şaşırmaz'ı öldüren ve ağabeyi Abbas Şaşırmaz'ı yaralayan hemşire Şahin Şaşırmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02.12.2024 16:17  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ANKARA'da kardeşi Songül Şaşırmaz'ı (33) öldürüp, ağabeyi Abbas Şaşırmaz'ı (41) da yaralayan hemşire Şahin Şaşırmaz'a (38) ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezası verildi.

Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde geçen yıl 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz'ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına giderek yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kararın açıklanacağını söyleyen mahkeme başkanı, tutuklu sanık Şahin'e son sözünü sordu. Sanık Şaşırmaz, hasta olduğu için olayın yaşandığını iddia edip, beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin Şaşırmaz'a 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşire Şahin Şaşırmaz'a Ağırlaştırılmış Müebbet ve 16 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:54 AVM’lere giriş ücretli mi oluyor Yetkili isimden açıklama var AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hemşire Şahin Şaşırmaz'a Ağırlaştırılmış Müebbet ve 16 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.