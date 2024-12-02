Hemşire Şahin Şaşırmaz\'a Ağırlaştırılmış Müebbet ve 16 Yıl Hapis Cezası

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ANKARA'da kardeşi Songül Şaşırmaz'ı (33) öldürüp, ağabeyi Abbas Şaşırmaz'ı (41) da yaralayan hemşire Şahin Şaşırmaz'a (38) ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezası verildi.

Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde geçen yıl 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz'ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına giderek yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kararın açıklanacağını söyleyen mahkeme başkanı, tutuklu sanık Şahin'e son sözünü sordu. Sanık Şaşırmaz, hasta olduğu için olayın yaşandığını iddia edip, beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin Şaşırmaz'a 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.