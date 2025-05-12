Hemşireler İçin Daha İyi Şartlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hemşireler İçin Daha İyi Şartlar

CHP, hemşirelerin iş yükünün azalması ve haklarının korunması için gerekli adımları atacak.

12.05.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yetersiz istihdam, hemşirelerin iş yükünü katlanamaz hale getirmiştir. Kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler; ağır koşullar altında çalışan hemşirelerin omuzlarında ayakta durmaya çalışmaktadır. Ancak bu sürdürülemez bir tablodur. Sağlıkta kar değil, insan yaşamı esastır. Hemşirelik mesleği, sadece bir iş değil, toplum sağlığının bel kemiğidir." dedi.

CHP Sağlık Bakanlığı ve Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaparak, hemşirelik ve ebelik mesleğini güçlendirmek için kararlı olduklarını belirtti.

Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları ifade etti:

"AKP iktidarının 2003 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı, halkın sağlığını bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıp piyasanın insafına bırakmıştır. Sağlık hizmetleri artık toplum yararına değil, şirket karlarına göre şekillenmektedir. Bu çarpık sistemde en ağır bedeli ise emeği görünmeyen, sömürülen ve tükenmişliğe sürüklenen hemşirelerimiz ödemektedir.

Bugün hemşirelerimiz; düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, artan iş yükü ve sağlıkta şiddet tehdidi altında görev yapmaktadır. Türkiye'de hemşire başına düşen hasta sayısı, OECD ülkelerinin çok üzerindedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün her hekime karşı üç hemşire standardına karşın, Türkiye bu oranın dahi çok gerisindedir. 2023 verilerine göre ülkemizde 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı yalnızca 361'dir. OECD ortalaması 988, AB ortalaması ise 846'dır. Bu açık gerçek, hemşirelik mesleğine verilen değerin, sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve siyasi önceliklerin ne durumda olduğunu gözler önüne sermektedir.

Yetersiz istihdam, hemşirelerin iş yükünü katlanamaz hale getirmiştir. Kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler; ağır koşullar altında çalışan hemşirelerin omuzlarında ayakta durmaya çalışmaktadır. Ancak bu sürdürülemez bir tablodur. Sağlıkta kar değil, insan yaşamı esastır. Hemşirelik mesleği, sadece bir iş değil, toplum sağlığının bel kemiğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hemşirelik ve ebelik mesleğini güçlendirmek, emeği ve hakkı savunmak için kararlıyız. Bu doğrultuda taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz şunlardır:

Hemşirelik Yasası güncellenmeli, görev ve yetkiler açık biçimde tanımlanmalıdır. Hemşirelik eğitimi öğretim üyesi kapasitesi ve istihdam planlamasına göre yeniden yapılandırılmalı; kalite ve istihdam uyumu sağlanmalıdır. Uzman hemşirelik alanları yasal güvence altına alınmalı, bu alanlara özgü kadrolar açılmalıdır. Liyakat ve şeffaflık, yönetici atamalarının temel kriteri olmalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde görev tanımı belirsizliği, ücret eşitsizliği ve nöbet angaryaları sona erdirilmeli; grup elemanlarına güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Kamu hastanelerindeki hemşire eksikliği giderilmeli, ekipman yetersizlikleri ortadan kaldırılmalı ve mesleki yetki ihlallerine son verilmelidir. Sağlıkta şiddet ve mobbinge karşı caydırıcı yasalar uygulanmalı, hemşirelerin güvenliği sağlanmalıdır. Kadrolu, güvenceli ve eşit işe eşit ücret temel ilke olmalı; performans dayalı, parça parça ödeme sistemine son verilmelidir.

Maaşlar yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan ve tek kalemde ödenmelidir. Özel sektörde de taban maaş zorunluluğu getirilmelidir. Afet bölgelerinde görev yapan hemşirelere fiziksel ve psikososyal destek artırılmalı; kriz dönemlerine özgü görev tanımları ve haklar güvence altına alınmalıdır. Her sağlık kurumunda ücretsiz kreş ve çocuk bakım hizmeti sunulmalıdır.Cumhuriyet Halk Partisi olarak; sağlık hizmetlerini piyasa kurallarının değil, insan onurunun belirlediği bir sistem haline getirmeye kararlıyız. Hemşirelerin emeğini yok sayan, onları görünmez kılan bu düzene son vereceğiz. Kamucu, eşitlikçi ve insana yaraşır bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağız.12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle, yaşamını kaybeden tüm sağlık emekçilerini saygıyla anıyor; fedakarca görev yapan hemşirelerimizin gününü yürekten kutluyoruz.Sağlık haktır, hemşire emeği kutsaldır."

Kaynak: ANKA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Politika, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşireler İçin Daha İyi Şartlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:11:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hemşireler İçin Daha İyi Şartlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.